В Сураже оштрафовали директора Центра детского творчества на 20 тысяч рублей

По информации прокуратуры Суражского района, в декабре 2019 года в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества Суража» был принят на работу бывший сотрудник органов внутренних дел.

Работодатель не направил в десятидневный срок письменное уведомление представителю нанимателя государственного служащего по последнему месту его службы о заключении трудового договора с ним.

Тогда прокуратура района внесла в адрес генерального директора Центра детского творчества представление и возбудила дело об административном правонарушении за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего.

Суд оштрафовал генерального директора на 20 тысяч рублей.