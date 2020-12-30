В Суземке прокуратура требует от властей разобраться с бродячими собаками

В Суземском районе Брянщины прокуратура проверила коллективную жалобу жителей и публикации в СМИ и интернете о засилье бродячих собак на улицах райцентра.

Проверка показала, что ничейных собак в Суземке много и их поголовье не уменьшается, а власти района не проверяют качество услуг по отлову, содержанию и перевозке животных и не контролируют исполнение соответствующего договора.

Прокуратура оштрафовала на 5 тыс. рублей главу местного МУП ЖКХ и направила главе Суземкского района предписание решить проблему бродячих собак. которое сейчас находится у него на рассмотрении.

Ранее чиновник Брянской мэрии, отвечавший за работу с бездомными собаками, был осужден после того, как животные растерзали трех брянчанок.