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В Суземке простились с погибшим на Украине офицером Сергеем Деменченковым

2022, 24 июня 12:35 Общество
В Суземке простились с погибшим на Украине офицером Сергеем Деменченковым
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У военнослужащего остались жена и сын.

24 июня в Суземке простились с 35-летним Сергеем Деменченковым, 19 июня погибшим в ходе специальной военной операции на Украине.

Сергей Деменченков родился в Суземке, Окончил Коломенское высшее артиллерийское командное училище и Тульский артиллерийский инженерный институт. Служил в 217-м гвардейском парашютно-десантном полку.

«Всегда проявлял себя как ответственный, надежный, отзывчивый, добрый, целеустремленный, грамотный человек с потрясающим чувством долга и патриотизма, замечательный семьянин. У Сергея остались жена и 10-летний сын. Светлая память о Сергее Деменченкове, прекрасном человеке, отличном друге, выдающемся офицере, навсегда останется в сердцах его друзей, учителей, одноклассников, знакомых, жителей района. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего. Глубоко скорбим вместе с вами», – говорится в сообщении жителей Суземского района.

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