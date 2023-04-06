В Унечском районе строят водопровод за 18 млн рублей

В селе Брянкустичи Унечского района модернизируют систему водоснабжения за 18 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По нацпроекту «Жильё и городская среда» и федеральному проекту «Чистая вода» в селе Брянкустичи Унечского района модернизируют систему водоснабжения. Новый водопровод уже проложен по улицам Октябрьская, Садовая, Первомайская, Заречная, Щорса, Пролетарская, Тихона Белякова, Гагарина, Унечская, Пионерская и пер. Садовый. Также рабочие пробурили артезианскую скважину, установили насосную станцию 1-го подъема и водонапорную башню. Подрядчику осталось благоустроить санитарную зону, оборудовать подъезды и дорожки.

На работы потратили более 18 млн рублей, в том числе 16,5 млн рублей — из федерального бюджета.