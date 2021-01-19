В Володарском районе Брянска прокуратура требует убрать свалку

Областная природоохранная прокуратура потребовала от городских властей ликвидировать несанкционированную свалку, созданную жителями рядом с гаражным обществом по улице 2-ой Конституции в Володарском районе.

Информация о месте несанкционированного складирования отходов появилась в электронных СМИ региона, когда 27 декабря свалка загорелась, а черный едкий дым от пылающих автомобильных автопокрышек был виден в радиусе нескольких километров.

Сотрудники Брянской природоохранной прокуратуры выехали на место и выявили нарушения экологического законодательства: рядом с гаражным обществом, расположенным по адресу улица 2-ой Конституции, кто-то привез и выгрузил старые шины, порубочные остатки и коммунальные отходы.

– К сожалению, этот случай – не редкость. На территории нашего региона по-прежнему действуют «серые» перевозчики, которые не имеют лицензии на данную деятельность и нелегально оказывают услуги по вывозу не только коммунальных, но и опасных отходов, к которым относятся и отработанные автомобильные покрышки. Выбрасывают ТКО, строительный мусор, шины в овраги, на обочины дорог, в лес. Но своими действиями они не только нарушают закон, наносят серьезный вред окружающей среде, но и своему здоровью и здоровью своих близких, – комментирует ситуацию генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

12.01.2020 прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес главы Брянской городской администрации с требованием ликвидировать несанкционированную свалку в Володарском районе. Нарушение должно быть устранено в течение 30 дней.