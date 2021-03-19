В заповеднике «Брянский лес» осталось лишь два кабана

Численность кабанов стремительно сокращается из года в год.

В заповеднике «Брянский лес» и Клетнянском заказнике подсчитали численность животных.

Выяснилось, что на территории заповедника обитают всего два кабана. Для сравнения: в 2010 году их насчитывалось 527.

Низкая численность кабана держится уже на протяжении последних шести лет, рассказали в заповеднике. Во многом на нее влияет регуляция численности на соседних территориях из-за опасности вспышек африканской чумы свиней.

В то же время в Клетнянском заказнике выросла популяция белок: почти 2 тысяч животных против минимума 2018 года, когда белок насчитали всего 270. Согласно многолетним данным, численность белки в клетнянско-мглинских лесах соответствует классическим популяционным волнам, или, как их еще называют, «волнам жизни», длительностью в несколько лет с провалами и большими подъемами.

В заповеднике «Брянский лес» подсчет численности животных проводят с 1988 года, в Клетнянском заказнике – с 2011 года.