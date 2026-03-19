В здании новой школы на улице Амосова в Брянске почти готова крыша

2026, 19 марта 16:50

В здании новой школы на улице Амосова в Брянске на 60% готова крыша. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске на территории бывшего аэропорта на улице Амосова идёт строительство новой школы. Работы стартовали в конце 2023 года. Подрядчик уже построил стены, на 60% сделал крышу и установил больше половины окон, провёл электропроводку и завершает монтаж вентиляции. Почти всё здание внутри оштукатурено. Также специалисты возвели модульную котельную и соединили с основным зданием теплотрассой.

Новую школу на 1225 учеников планируют открыть в конце 2026 года.