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В зоопарке Брянска поселился лемур

2023, 24 мая 14:24 Общество
В зоопарке Брянска поселился лемур
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В зоопарке Брянска поселился новый обитатель — лемур Гриша. Об этом сообщили в группе учреждения ВКонтакте. 

Новый необычный обитатель теперь живет в зоопарке областного центра. Кошачий лемур Гриша не так давно приехал на новое место. Зверёк любит есть фрукты и йогурты. Полосатый длинный хвост помогает лемурам в прыжках и согревает во время сна. 

«Наш лемур весит килограмм 800 грамм. Но вообще они достигают до трёх с половиной килограммов», – уточнила администратор зоопарка Лариса Сафоненко. 

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