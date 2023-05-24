В зоопарке Брянска поселился лемур

В зоопарке Брянска поселился новый обитатель — лемур Гриша. Об этом сообщили в группе учреждения ВКонтакте.

Новый необычный обитатель теперь живет в зоопарке областного центра. Кошачий лемур Гриша не так давно приехал на новое место. Зверёк любит есть фрукты и йогурты. Полосатый длинный хвост помогает лемурам в прыжках и согревает во время сна.

«Наш лемур весит килограмм 800 грамм. Но вообще они достигают до трёх с половиной килограммов», – уточнила администратор зоопарка Лариса Сафоненко.