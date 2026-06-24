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Общество

Валуев, планеры и картодром: Брянщина удивляет спортивными амбициями

2026, 24 июня 13:57
Валуев, планеры и картодром: Брянщина удивляет спортивными амбициями
Источник фото

Брянская область замахнулась на проект, аналогов которому в России пока нет. При поддержке депутата Госдумы и чемпиона мира Николая Валуева в регионе планируют открыть первую в стране Академию женского бокса.

Участок в Брянске — рядом с кадетским корпусом — уже определён, финансирование ищут по федеральным программам. Основания для амбиций есть: брянские спортсменки выступают в сборной России, на счету — титулы чемпионок Европы.

Параллельно в регионе стартуют и другие нестандартные проекты. На базе аэроклуба ДОСААФ открылась юношеская планерная школа для подростков, которых тянет в небо. В Жуковке для детей из школы-интерната имени Героя России Андрея Титова строят картодром — чтобы заниматься автоспортом всерьёз.

На озере Чертовица в эти дни проходит Кубок России по судомодельному спорту, следом — чемпионат страны по кордовым моделям. Наблюдать за гонками скоростных моделей с берега может любой желающий. А Брянская федерация футбола получила президентский грант: бесплатные тренировки скоро охватят детей не только в крупных городах, но и в приграничных районах.

Источник – сайт АиФ-Брняск

 

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