Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ЖКХ

Улицу Некрасова отремонтируют в посёлке Радица-Крыловка по нацпроекту

2026, 24 июня 13:37
Улицу Некрасова отремонтируют в посёлке Радица-Крыловка по нацпроекту
Источник фото

Улицу Некрасова отремонтируют в посёлке Радица-Крыловка по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

 

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла улица Некрасова  в посёлке Радица-Крыловка Бежицкого района Брянска.  Подрядчик обновит 1,4 километра дороги. 

Специалисты отремонтируют наружные инженерные сети и обустроят водоотвод. В основание дороги уложат подстилающий и выравнивающий слои из песка и щебня, а сверху –  новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Также подрядчик построит тротуары. Для комфорта пассажиров поставят два новых новых автопавильона на остановках общественного транспорта. Освещать улицу будут фонари со светодиодными светильниками.

Для безопасности движения сделают искусственные неровности, поставят знаки и нанесут разметку  термопластиком со световозвращающими элементами.

Ремонт пройдёт в два этапа и завершится в 2027 году.

Метки: , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Нетрезвого брянца на мотоблоке задержали полицейские
24 июня 17:05
Нетрезвого брянца на мотоблоке задержали полицейские
Брянский спикер посетил открытие военного комплекса «Багратион» в Белоруссии
24 июня 16:47
Брянский спикер посетил открытие военного комплекса «Багратион» в Белоруссии
Женщина пострадала на пожаре в многоэтажке в Брянске
24 июня 15:31
Женщина пострадала на пожаре в многоэтажке в Брянске

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15615) брянск (7012) ДТП (2787) ГИБДД (2352) прокуратура (2128) уголовное дело (2074) Александр Богомаз (1998) суд (1795) авария (1682) мчс (1557) коронавирус (1272) дороги (1095)