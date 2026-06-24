Улицу Некрасова отремонтируют в посёлке Радица-Крыловка по нацпроекту

2026, 24 июня 13:37

Улицу Некрасова отремонтируют в посёлке Радица-Крыловка по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла улица Некрасова в посёлке Радица-Крыловка Бежицкого района Брянска. Подрядчик обновит 1,4 километра дороги.

Специалисты отремонтируют наружные инженерные сети и обустроят водоотвод. В основание дороги уложат подстилающий и выравнивающий слои из песка и щебня, а сверху – новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Также подрядчик построит тротуары. Для комфорта пассажиров поставят два новых новых автопавильона на остановках общественного транспорта. Освещать улицу будут фонари со светодиодными светильниками.

Для безопасности движения сделают искусственные неровности, поставят знаки и нанесут разметку термопластиком со световозвращающими элементами.

Ремонт пройдёт в два этапа и завершится в 2027 году.