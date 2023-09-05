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Вечный огонь в Брянске отремонтируют ко Дню города

2023, 05 сентября 13:36 Общество
Вечный огонь в Брянске отремонтируют ко Дню города
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Вечный огонь в Фокинском районе  Брянска отремонтируют ко Дню города. Об этмо сообщили в городской администрации. 

В этом году в программу инициативного бюджетирования вошел пилон в честь участников Великой Отечественной войны и Вечный огонь в сквере по улице Красных Партизан. Предложение внесли ТОСы Фокинского района. На реконструкцию из областного бюджета было выделили 2,5 млн. рублей.

Подрядчик уже отремонтировал лавочки и урны, отпескоструил и отреставрировал стелу памятника. Теперь строители укладывают новую плитку. 

Рабочие планируют завершить благоустройство до 17 сентября.

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