Ведущие «Формулы еды» приготовили квашеную капусту в Жуковке

В Брянскую область Сергей Агапкин и Сесиль Плеже приехали в третий раз.

Ведущие гастрономического шоу «Формула еды» телеканала «Россия 1» Сергей Агапкин и Сесиль Плеже в третий раз приехали в Брянскую область.

На этот раз телевизионщики побывали в Жуковке. В местном ресторане они готовили квашеную капусту по жуковскому рецепту. Капуста выращена в Брянской области.

В предыдущие визиты Сергей Агапкин и Сесиль Плеже сняли сюжет о том, как в Брянской области выращивают и заготавливают на зиму огурцы и учили зрителей готовить луковый суп – главным ингредиентом стал репчатый лук с плантации в Новых Юрковичах.

Тогда врач Сергей Агапкин назвал Брянск очень красивым городом, а француженка Сесиль Плеже вслед за губернатором Александром Богомазом заявила об отсталости Европы по сравнению с Брянской областью.