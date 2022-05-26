Венгрия выдала России экс-начальника брянского отделения УЭБиПК УМВД

Николая Боглаева обвиняют в покушении мошенничестве.

Венгрия выдала России бывшего начальника отделения УЭБиПК УМВД России по Брянской области Николая Боглаева, обвиняемого в покушении на мошенничество под видом освобождения от уголовной ответственности.

«При содействии НЦБ Интерпола МВД России, транспортных полицейских и сотрудников ФСБ России в Международном аэропорту Внуково состоялась выдача венгерской стороной гражданина Российской Федерации Николая Боглаева. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159, частью 3 статьи 294 Уголовного кодекса Российской Федерации», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, в 2015 году Боглаев ввел подозреваемого по уголовному делу в заблуждение и предложил за денежное вознаграждение освободить его от уголовной ответственности. Воспользовавшись должностным положением, он получил часть затребованной суммы в размере 1 миллиона рублей.

Остальные деньги брянский борец с коррупцией не получил, поскольку обманутый им подозреваемый через областную коллегию адвокатов обратился в правоохранительные органы.

Боглаева уволили из органов внутренних дел. Он скрылся от правосудия и был объявлен в международный розыск в декабре 2016 года на основании запроса УМВД России по Брянской области. В апреле 2020 года его задержали в Венгрии.

«Выдача разыскиваемого российской стороне стала возможной благодаря взаимодействию МВД России с венгерскими правоохранительными органами по каналам Интерпола», – отметила Волк.