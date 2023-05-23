Весенние полевые работы завершаются на Брянщине
Весенние полевые работы в Брянской области выходят на завершающую стадию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В сельхозпредприятиях Брянской области завершаются весенние полевые работы. В этом году посевная площадь озимых культур на зерно под урожай 2023 года по области составляет 196 тысяч гектар, из них зерновых — 130,6 тысячи гектар, рапса — 65,4 тысячи гектар.
Яровых культур высадят на площади свыше 400 тысяч га. Эта цифра на 20 тысяч гектар больше прошлого года. Вся посевная площадь составит 862 тысяч гектар. В этом году также увеличили площади под картофелем на 1,5 тысячи гектар.
В настоящий период в сельхозпредприятиях завершается вторая подкормка озимых зерновых культур.
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