«Вести недели» расскажут о вакцинации от COVID-19 в Брянской области

Съемки прошли в Брянске и районах области.

В Брянской области побывала съемочная группа телеканала «Россия 1». Московских журналистов интересовал ход вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщает региональное правительство.

Репортаж о том, как проходит вакцинация в Брянской области, выйдет в программе «Вести недели» с Дмитрием Киселевым 30 мая в 20.00.

Напомним, на минувшей неделе стало известно, что лишь 20% брянцев сделали прививки от COVID-19. К 27 мая на прививки пришли 129,4 тысячи жителей региона. По мнению врио замгубернатора Андрея Бардукова, столь низкий показатель связан с доступностью вакцины.

Свою лепту в низкий уровень вакцинации вносят и ковид-диссиденты. Андрей Бардуков предложил отправлять их в реанимацию, «чтобы посмотрели, что там творится».

Главный брянский санитарный врач Людмила Трапезникова заявила о том, что прививаются, как правило, интеллигентные жители региона.