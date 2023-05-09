Ветерана Бориса Шапошникова в Брянске поздравили парадом

Ветерана Великой Отечественной войны из Брянска Бориса Шапошникова поздравили парадом. Об этом сообщили в городской администрации.

В Володарском районе областного центра прошёл «Парад у дома ветерана». Участника Великой Отечественной войны Бориса Васильевича Шапошникова поздравляли оркестр управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Брянской области, военнослужащие воинской части 86589, юнармейцы, воспитанники детского сада №149 «Сказочный» и народный эстрадный ансамбль «Вязанка» ГДК Володарского района.

«Любите свою Родину! Она у нас одна. Она нужна нам как воздух, без которого мы не можем жить. Все мы, ныне живущие, ответственны перед Россией. И мы должны приложить все усилия, чтобы наши дети всегда смеялись, чтобы никакое зло не могло омрачить наши радостные будни. Желаю всем мирного неба, здоровья, благополучия!» – обратился к молодежи Борис Васильевич.

Борис Шапошников на фронт попал в 18 лет в июне 1942 года сразу после окончания школы из села Никольское Астраханской области. Он участвовал в Сталинградской битвы, освобождал Донбасс, Белоруссию, Прибалтику. Борис Шапошников был трижды ранен. Ветеран – Кавалер орденов Красной Звезды, Боевого Красного Знамени, Отечественной войны и многочисленных медалей. Почётный гражданин города Брянска в свои 98 лет проводит активную патриотическую работу среди молодёжи района и города.