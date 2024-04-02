Ветераны брянской полиции изготовили окопные свечи для военных

Ветераны полиции Брянска изготовили три сотни окопных свечей для военнослужащих. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В конце марта в областном центре прошёл очередной сбор благотворительного груза для военнослужащих. Они подготовили для бойцов продукты, нижнее бельё, средства гигиены, газовые баллоны и другие полезные вещи.

К сбору присоединились ветераны УМВД России по городу Брянску. Они своими руками изготовили 300 окопных свечей.

Гуманитарный груз передали военнослужащим.