Въезд под мостом в Ходаринку закрыли для машин

Въезд под мостом в посёлок Ходаринка закрыли для машин. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Накануне в Брянске затопило дорогу под железнодорожным мостом, которая ведёт в посёлок Ходаринка. К вечеру 9 апреля вода стала доставать дна легковых машин.

На этом участке установили знаки «Проезд запрещён». Водители могут воспользоваться основной дорогой в населённый пункт, которая находится выше.