Вице-мэр Брянска подарил гоночные машинки сыновьям пропавшего без вести военнослужащего

В рамках акции «Ёлка желаний» вице-мэр Брянска Сергей Антошин подарил гоночные машинки сыновьям пропавшего без вести военнослужащего. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Замглавы Брянской администрации Сергей Антошин приехал в гости к семье Гомзиковых. Он снял с «Ёлки желаний» шар с мечтой двух братьев Жени и Саши.

Мальчишкам Антошин привёз радиоуправляемые гоночные авто из «Формула-1», сладкие подарки и пригласительные билеты в кинотеатре на всю семью.

У молодой мамы Анастасии трое детей. Восьмилетняя Ярослава ходит в школу. Глава семьи Павел добровольцем служил в батальоне «Пересвет». Летом он пропал без вести.