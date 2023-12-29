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Вице-мэр Брянска подарил гоночные машинки сыновьям пропавшего без вести военнослужащего

2023, 29 декабря 10:00 Общество
Вице-мэр Брянска подарил гоночные машинки сыновьям пропавшего без вести военнослужащего
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В рамках акции «Ёлка желаний» вице-мэр Брянска Сергей Антошин подарил гоночные машинки сыновьям пропавшего без вести военнослужащего. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. 

Замглавы Брянской администрации Сергей Антошин приехал в гости к семье Гомзиковых. Он снял с «Ёлки желаний» шар с мечтой двух братьев Жени и Саши. 

Мальчишкам Антошин привёз радиоуправляемые гоночные авто из «Формула-1», сладкие подарки и пригласительные билеты в кинотеатре на всю семью.

У молодой мамы Анастасии трое детей. Восьмилетняя Ярослава ходит в школу. Глава семьи Павел добровольцем служил в батальоне «Пересвет». Летом он пропал без вести.

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