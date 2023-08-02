Вице-мэр Брянска призвал УМВД увеличить количество патрулей в парках

Вице-мэр Брянска Сергей Антошин призвал УМВД увеличить количество патрулей в парках, чтобы следить за поведением подростков. Об этом сообщили в городской администрации.

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних прошло в Брянской городской администрации. Первый заместитель главы администрации Сергей Антошин обеспокоился поведением подростков в парках и указал на отсутствие контроля со стороны правоохранителей.

«Сейчас каникулы, дети почти постоянно находятся на свежем воздухе, гуляют в парках, часто допоздна, без надзора взрослых. Сам неоднократно был свидетелем, как компании несовершеннолетних шумят, хулиганят, иногда даже вызывают недовольство отдыхающих своим поведением. А вот патрулей, которые бы их приструнили, почти никогда нет», — отметил вице-мэр.

Он попросил представителей УМВД отреагировать на его просьбу и контролировать поведение детей в общественных местах для профилактики правонарушений.