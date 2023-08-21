Вице-мэр Брянска занял первое место в вождении боевых машин

Первый заместитель мэра Брянска Сергей Антошин занял первое место в вождении боевых машин на военных сборах. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Чиновники и депутаты Брянской области поучаствовали в военно-мобилизационных сборах. Они учились обращаться с разными видами оружия, водить спецтехнику, а также прошли занятия по связи и тактической медицине.
По итогам сборов губернатор Брянской области Александр Богомаз вручил грамоту командира воинской части за I место вице-мэру города Брянска Сергею Антошину. Его отметили за вождение бронеавтомобиля «Тайфун».
«Это очень сильное мероприятие, которое дало возможность вспомнить службу в Вооруженных Силах. А самое главное — эти сборы проводятся в правильное время. В период, когда России угрожает «военная машина» западных стран, мобсборы необходимы и полезны для руководящего состава Брянской области и муниципальных образований», — сказал Сергей Антошин.
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