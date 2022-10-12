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Видеоролики о Брянске вышли в финал Всероссийского конкурса

2022, 12 октября 12:52 Общество
Видеоролики о Брянске вышли в финал Всероссийского конкурса
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Проект «УМестый туризм» из Брянска дошел до финала Всероссийского фестиваля-конкурса туристских видеопрезентаций. Об этом рассказали в департаменте культуры. 

Видеоролики представили в двух номинациях: «Туристские дестинации» с работой «Брянский синема-гайд» и «Туристские маршруты и экскурсии» с работой «Туристическая визитка города». Они рассказывают об уникальных особенностях туристического и исторического потенциала Брянской области.

Победителей выберут с 28 по 30 октября 2022 года в Твери.

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