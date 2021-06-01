Виновник смертельного ДТП на Кургане в Брянске женился в СИЗО

Шесть лет ему предстоит провести в колонии.

Один и з виновников смертельного ДТП на Кургане Бессмертия в Брянске женился, находясь в СИЗО-1.

Как сообщает региональное УФСИН, 10-минутная церемония прошла в комнате воспитательной работы. Жених предстал перед представителем ЗАГСа в строгом костюме, невеста облачилась закрытое белое платье.

После того как молодожены обменялись кольцами и скрепили свой союз крепкими объятиями, их поздравили родные.

В завершение бракосочетания врио заместителя начальника СИЗО-1 Константин Климков произнес речь с напутственными словами в адрес молодых.

Известно, что новобрачный – один из виновников ДТП, в котором погиб 24-летний брянский барабанщик Максим Поздняков. Авария с участием Lexus и Alfa Romeo произошла 11 августа 2020 года в районе Кургана Бессмертия.

Молодожен находился за рулем Lexus. В марте этого года Советский районный суд приговорил его к шести годам колонии общего режима. В настоящее время он пытается обжаловать приговор в Брянском областном суде.