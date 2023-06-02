Виртуальный концертный зал открыли в Злынковской школе искусств

В виртуальном концертном зале Злынковской детской школы искусств прошла первая трансляция. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

По региональному проекту «Цифровая культура» национального проекта «Культура» в Злынковской детской школе искусств появился виртуальный концертный зал. Он станет площадкой для мероприятий и прямых трансляций не только для учеников, но и для жителей района. Здесь уже запланировано более 40 мероприятий.

Первой трансляцией в новом виртуальном концертном зале стал показ сольного концерта народного артиста России Дениса Мацуева в концертном зале им. П.И. Чайковского.