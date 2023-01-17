Виртуальный концертный зал в Трубчевске посетили 800 зрителей

Уже 800 человек посетили новый виртуальный концертный зал в Трубчевске. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В конце прошлого года в Трубчевской детской школе искусств имени Вяльцевой открыли виртуальный концертный зал. Зрители уже посмотрели трансляции концертов Российского национального молодёжного симфонического оркестра, Государственного академического симфонического оркестра России имени Светланова, оркестра государственной академической симфонической капеллы России, Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана, Национального академического оркестра народных инструментов России имени Осипова.

Жители города и района также посмотрели выступления Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого, Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, детского танцевального коллектива «Калинка», а также услышали «Песни Победы» в исполнении Дмитрия Хворостовского. Для совсем юных зрителей в виртуальном концертном зале транслируют музыкальные сказки, мультфильмы «Картинки с выставки», «Золушка», «Щелкунчик», «Петя и Волк».

С начала работы виртуальный концертный зал в Трубчевске провёл более 20 показов. Их посетили около 800 человек.