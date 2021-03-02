Власти Брянщины обеспечили жителей региона с редкими заболеваниями лекарствами на 10 млн рублей

Редкие заболевания диагностированы у 99 брянцев.

За прошлый год власти Брянской области отпустиили лекарств более чем на 10 млн рублей для пациентов, у которых диагностированы редкие заболевания.

Пациенты с опасными генетическими отклонениями проходят длительное дорогостоящее лечение в клиниках Брянщины и других регионов страны. Средства на их лечение выделяют как благотоврительные фонды, так и власти региона.

В специальном регистре пациентов с редкими заболеваниями на Брянщине числятся 99 человек разных возрастов, в том числе 86 детей.