Власти Брянщины проверят ситуацию с трудовым спором в краеведческом музее

Сотрудница музея обвиняет руководство в доведении ее до нервного срыва.

В департаменте культуры Брянской области прокомментировали конфликтную ситуацию в Брянском гоусдарственном краеведческом музее, о которой ранее сообщили несколько брянских СМИ.

По словам директора департамента Елены Кривцовой, в музее сейчас проводится служебное расследование. Конфликт не отрицает и директор музея Ирина Кулешова, которая характеризует сложившуюся ситуацию как трудовой спор.

Ранее одна из сотрудниц музея обвинила его руководство в травле в отношении нее, утверждает, что из-за этого упала в обморок и попала в больницу с нервным срывом, и намерена заявить о преследованиях в прокуратуру. По ее версии, проблемы начались после того, как она вышла замуж за своего начальника.