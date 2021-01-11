Власти Брянщины выделили земельные участки половине нуждающихся в них многодетных семей

В 2021 году в регионе планируется выделить многодетным семьям 500 участков.

Кроме того, 70 млн рублей заложены в бюджет на подведение к этим участкам коммуникаций. Это — обязательное условие предоставление бесплатной земли под строительство многодетной семье, так как затраты по этой статье для них, как правило, непосильны и сводят фактическую возможность улучшить жилищные условия к нулю.

Всего в регоине зарегистрировано 12 568 многодетных семей, за выделением бесплатного земельного участка под ИЖС обратились 11 309. По 50% обратившихся земельные участки уже получили.

Для предоставления участка семья должна иметь статус многодетной (от трех детей) и состоять на учете как нуждающаяся в улучшении жилищных условий.