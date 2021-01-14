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Власти Брянщины выплатят 240 млн рублей детям-сиротам

2021, 14 января 17:47 Общество
Власти Брянщины выплатят 240 млн рублей детям-сиротам
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В прошлом году областной бюджет выделил на выплаты сиротам 200 млн рублей.

В бюджет Брянской области на 2021 год заложены 240 млн рублей на выплаты детям-сиротам и приемным родителям.

В прошлом году на эти цели было потрачено 200 млн рублей. Выплаты получили 1 115 детей-сирот и 700 приемных родителей.

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