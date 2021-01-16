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Власти Брянска откажутся от пяти популярных у горожан маршруток

2021, 16 января 15:18 Общество
Власти Брянска откажутся от пяти популярных у горожан маршруток
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Вместо них брянцев будут предложены альтернативные варианты транспортного сообщения.

Мэрия Брянска накануне сообщила о решении отменить пять популярных у горожан маршруток.

Речь идет о полном отказе от маршруток №№ №10, 28, 38, 47 и 88.

Их обслуживают в общей сложности 132 автобуса малой вместимости, которые с отменой рейсов выходить на линию перестанут.

Решение в мэрии поясняют темп, что ряд городских маршрутов друг друга дублируют, и обещают предложить пассажирам альтернативные варианты сообщения.

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