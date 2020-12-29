Власти Брянска в новогоднюю ночь ограничат движение во всех районах города

Ограничения будут действовать в местах, где установлены новогодние елки.
Мэрия Брянска во вторник сообщила, что в новгоднюю ночь во всех районах Брянска будет с 23:00 31 декабря по 5:00 1 января ограничено движения в местах, где установлены новогодние елки.
Исключение будет распространяться только на автомобили оперативных служб и спецтраснпорт отдела ГФС России в Брянске.
Свое решение городские власти поясняют соображениями поддержания порядка и безопасности. Мэрия также напомнила брянцам. что во время праздников массовые гуляния и мероприятия у новогодних елок запрещены.
Места, где в новогоднюю ночь будет ограничено движение
в Советском районе:
— 311 квартал у гипермаркета «Линия-1» (на въезде со стороны улицы Брянского Фронта, внутриквартальный проезд со стороны улицы Брянского Фронта (дом №4), внутриквартальный проезд со стороны улицы Авиационной (дом №11Б));
— площадь Карла Маркса (по улице Карла Маркса от улицы Фокина до площади Карла Маркса, по улице Карла Маркса от улицы Горького до площади Карла Маркса, по бульвару Гагарина от проспекта Ленина до площади Карла Маркса).
в Бежицком районе:
— площадь Ульянова (на пересечении улицы Ульянова и улицы Майской Стачки, на пересечении улицы Комсомольской и улицы Майской Стачки);
— площадь в районе ГДК имени Д.Н. Медведева (на пересечении улицы Клинцовской и переулка Почтового, на пересечении улицы Клинцовской и переулка Гончарова);
— площадь у ГДК р.п. Радица-Крыловка (на пересечении улицы Комсомольской и улицы Республиканской);
— площадь у ГДК п. Октябрьский (на въезде на площадь со стороны улицы Мало-Озёрной).
в Володарском районе:
— площадь у ГДК Володарского района (на въезде со стороны улицы Тельмана (дом №78));
— площадь у кинотеатра «Салют» (на въезде со стороны улицы Клары Цеткин и на въезде со стороны улицы Красной Гвардии);
— площадь у ГДК имени А.М. Горького (со стороны улицы Никитина);
— сквер у ТЦ «Пушкинский» (на въезде со стороны улицы Пушкина).
в Фокинском районе:
— площадь у ГДК железнодорожников (на въезде со стороны улицы Дзержинского).
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