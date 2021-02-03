Власти Брянска запретят парковку возле ТЮЗа

Они будут информировать о запрете парковки возле здания ТЮЗа и предупреждать о работе эвакуатора.

Бесплатные консультации врачей-онкологов пройдут в железнодорожных поликлиниках Смоленска и Вязьмы 4 февраля в рамках акции «РЖД-Медицина» против онкологии» Железнодорожные поликлиники Смоленска и Вязьмы 4 февраля примут участие в общесетевой акции «РЖД-Медицина» против онкологии». В этот день любой желающий сможет получить бесплатную консультацию врача-онколога и пройти скрининг. Для этого необходимо заранее записаться на прием по телефону лечебного учреждения. Ежегодно по инициативе Всемирной организации здравоохранения и Международного агентства по изучению рака 4 февраля проводится Всемирный

Смоленские транспортные полицейские поздравили почётного ветерана МВД с днем рождения и Днем транспортной полиции России! Накануне празднования Дня транспортной полиции России и Дня защитника Отечества, руководство линейного отдела МВД России на станции Смоленск, совместно с председателем Общественного совета при линейном отделе Алексеем Ермолиным, учитывая сложную эпидемиологическую обстановку и соблюдая все необходимые меры санитарной безопасности, поздравили ветерана органов внутренних дел, подполковника милиции в отставке Василия Ивановича Кубанова с 82-летием, а также

На высшем уровне Губернатор провёл рабочую встречу с ректором СмолГУ. СмолГУ при поддержке администрации может обзавестись новым общежитием и стать центром молодёжного взаимодействия между Россией и Белоруссией. Таковы ключевые итоги рабочей встречи, которую губернатор Алексей Островский провёл с ректором СмолГУ Михаилом Артёменковым. Весьма символично, что встреча прошла в канун Дня российского студенчества, но участники говорили не столько о

Время прививаться Губернатор сделал прививку от COVID-19. Подробно о том, как всё прошло, Алексей Островский рассказал на своей страничке в соцсетях. «Я сделал прививку от коронавируса, получив два компонента вакцины «Спутник V», во время рабочих командировок в Москву. Вакцинировался там осознанно для того, чтобы не забирать из нашего общего «регионального котла» вакцину для себя, оставив её для

Дом ждёт ремонта Часто на приёмах граждан по личным вопросам, которые проводит губернатор Алексей Островский в Приёмной Президента РФ в Смоленской области, поднимают тему ЖКХ. И очередной приём, который состоялся на прошлой неделе, не стал исключением. Смолянин Игорь Корнеев пришёл к главе региона с важным для него и для его соседей вопросом — о ремонте кровли многоквартирного жилого