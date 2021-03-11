Власти Почепского района обещают разрешить местным медикам приватизацию жилья

Первый зам главы администрации района заверяет, что приватизация выделенных врачам квартир станет возможной в течение трех-четырех месяцев.

Первый зам главы администрации Почепского района Алекснадр Зеленов дал комментарий «Российской газете», в котором пообещал решить квартирный вопрос почепских медиков.

«Мы ни от кого не отказываемся, никого не выгоняем на улицу. В федеральном законодательстве нет четкого понимания, как выходить из такой ситуации. Конечно, люди, проработавшие в больнице 10 лет, имеют право на жилье. Это бесчеловечно – не дать им спокойно встретить старость. Мы сейчас готовим нормативно-правовую базу, которая позволит медикам воспользоваться правом на приватизацию жилья. На это уйдет месяца три – четыре», — цитирует Зеленова издание.

Речь идет о медиках Почепской ЦРБ, которые в преддверье пенсии столкнулись с перспективой оказаться на улице. Все они приехали в Почеп больше 10 лет назад, и одним из условий их приглашения в регион была возможность приватизировать выделенные им квартиры. Однако затем жилье перешло на баланс райцентра и стало служебным, приватизация которого Жилищным кодексом не предусмотрена. А затем прекратил существование и Почеп как отдельное муниципальное образование, а дом врачей в числе других активов перешел на баланс района, который никаких обязательств перед врачами не имел.

Дошло до того, что вышедшие на пенсию медики получали предписания в трехдневный срок освободить квартиры. Однако теперь власти обещают найти выход из ситуации.