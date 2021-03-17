Водитель грузовика устроил в Брянске свалку в 16 кубометров

Строительный мусор он выгрузил у строящегося дома.

Сотрудники отдела экологической безопасности АО «Чистая планета» сняли на видеокамеру, как водитель грейфера устроил несанкционированную свалку в Володарском районе.

Как рассказал начальник отдела экологической безопасности АО «Чистая планета» Дмитрий Телешов, в Брянске многие водители грузовиков занимаются незаконным бизнесом. За деньги серые перевозчики вывозят крупные партии строительных отходов, которые затем выгружают на обочинах дорог, в лесополосе, оврагах, на контейнерных площадках общего пользования и у строящихся домов.

Утром 10 марта водитель грейфера марки «УРАЛ» подъехал на предприятие в Володарском районе и с помощью манипулятора произвел загрузил битый кирпич, остатки щебня и другие отходы в кузов, получив за это деньги.

Отходы перевозчик выгрузил у грунтовой дороги вдоль улицы Разина, рядом со строящимся жилым домом. Общий объем свалки составил 16 кубических метров.

«Информацию о зафиксированном нарушении мы передали в департамент природных ресурсов, администрацию Володарского района и в полицию. Теперь водитель грейфера будет привлечен к ответственности за нарушение природоохранного законодательства и незаконную предпринимательскую деятельность», – отметил Дмитрий Телешов.