Водитель мусоровоза ночевал в лесу под Брянском из-за нечищеных дорог

Еще одну машину вытаскивали из-под снега в течение трех дней.

В Брянской области из-за нечищеных дорог продолжают застревать мусоровозы.

Как сообщает АО «Чистая планета», ночь на 26 февраля водитель транспортной компании-перевозчика отходов – ООО «Спецавтопредприятие» – вынужден был провести в лесу. Мусоровоз застрял в селе Лесное Брянского района. Сейчас машину пытаются вытащить из снежной ловушки.

«Ситуация, с которой столкнулись перевозчики отходов из-за заснеженных дорог и подъездных путей, которые не чистят, критическая. Жители возмущаются переполнением контейнеров, жалуются на нерегулярный вывоз отходов, но давайте будем реалистами: перевозчики присылают регоператору фотоотчеты, где видно, что к местам сбора отходов из-за сугробов невозможно ни подъехать, ни подойти. К сожалению, несмотря на многочисленные письма в администрации районов, ситуация почти не меняется. Мы уже рассказывали о том, что в Синезерках мусоровоз провалился в снег так, что его не могли достать с помощью разной спецтехники в течение трех дней! Пришлось вызывать эвакуацию. И только вчера поздно вечером машину вытащили. Причем нужно отметить, что почасовую работу спецтехники, которая вытаскивала застрявший мусоровоз, оплачивал перевозчик отходов, а не лица, ответственные за уборку дорог и подъездных путей от снега. Эти эвакуационные услуги обходятся транспортным компаниям, занимающимся вывозом отходов, в кругленькую сумму», – рассказал генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников.

25 февраля ситуация осложнилась гололедом – как в районах, так и в областном центре. Мусоровозы заносит на льду, в жилые микрорайоны невозможно проехать из-за припаркованных машин.

Региональный оператор по обращению с твердыми отходами в очередной раз просит администрации районов, управляющие компании и службы, ответственные за расчистку дорог, обратить на проблему внимание.