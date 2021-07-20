Водителя грузовика, задавившего пенсионерку в Выгоничах, отправили в колонию

Смертельное ДТП произошло 21 апреля.

34-летний виновник смертельного ДТП в Выгоничах предстал перед судом. 21 апреля водитель грузового фургона у дома № 7 по улице Больничной, задними колесами наехал на пенсионерку, которая шла вдоль обочины. Пожилая женщина умерла от травм.

Выгоничский районный суд признал водителя виновным в нарушении Правил дорожного движения и приговорил его к двум годам десяти месяцам колонии-поселения. Также ему запрещено управлять транспортом в течение двух лет.