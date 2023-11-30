Водителям снегоуборочной техники в брянской мэрии решили поднять зарплату

Водителям снегоуборочной техники Брянска решили увеличить зарплату. Об этом сообщили в городской администрации.
Исполняющий обязанности главы Брянской городской администрации Сергей Антошин проехал по городу на снегоуборочном «КАМАЗе». Он отметил удовлетворительное состоянии дорог. Среди недостатков Антошин отметил навалы снега на переходах и около остановок. Также он предложил устанавливать дополнительные знаки об ограничении парковки транспорта и увозить машины, мешающие уборке улиц, на штрафстоянку.
Речь шла также о повышении зарплат водителям снегоуборочной техники.
«Многие из них работают в ночные смены, проезжая до 200 километров. Припаркованные автомобили, мешающие уборке, повышенная ответственность, бессонная ночь… А ведь такие специалисты — на вес золота! Это профессионалы, их труд должен быть оценен по достоинству. Я потребовал от подчиненных предоставить списки водителей, задействованных в расчистке улиц. Будем поднимать им зарплату до уровня водителей троллейбусов и автобусов — это 65 тысяч рублей», — подчеркнул Антошин.
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