Водителям снегоуборочной техники в брянской мэрии решили поднять зарплату

Водителям снегоуборочной техники Брянска решили увеличить зарплату. Об этом сообщили в городской администрации.

Исполняющий обязанности главы Брянской городской администрации Сергей Антошин проехал по городу на снегоуборочном «КАМАЗе». Он отметил удовлетворительное состоянии дорог. Среди недостатков Антошин отметил навалы снега на переходах и около остановок. Также он предложил устанавливать дополнительные знаки об ограничении парковки транспорта и увозить машины, мешающие уборке улиц, на штрафстоянку.

Речь шла также о повышении зарплат водителям снегоуборочной техники.

«Многие из них работают в ночные смены, проезжая до 200 километров. Припаркованные автомобили, мешающие уборке, повышенная ответственность, бессонная ночь… А ведь такие специалисты — на вес золота! Это профессионалы, их труд должен быть оценен по достоинству. Я потребовал от подчиненных предоставить списки водителей, задействованных в расчистке улиц. Будем поднимать им зарплату до уровня водителей троллейбусов и автобусов — это 65 тысяч рублей», — подчеркнул Антошин.