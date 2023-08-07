Водонапорную башню установили в селе Новая Погощь Суземского района по программе «Чистая вода» . Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В селе Новая Погощь Суземского района идет реконструкция системы водоснабжения ведутся по программе «Чистая вода» нацпроекта «Экология». Строители уже установили 18-метровую водонапорную башню. Также они огородили санитарную зону и проложили 250 метров сетей.

До октября рабочим еще нужно до конца обустроить охранную зону и организовать подъездные пути. На модернизацию выделили более 7,7 млн рублей.