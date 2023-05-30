Воду отключат на восьми улицах Брянска
На девять часов отключат водоснабжение на восьми улицах Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.
С 21 часа 31 мая до 6 утра 1 июня приостановят водоснабжение в жилых домах и нежилых помещениях на восьми улицах областного центра. Ограничения коснуться адресов:
- улица Красноармейская, дома №№4, 6, 6/1, 8, 10, 12, 14, 1 (госпиталь), 1а, 3, 5, 16, 16а, 18, 20, 9, 11, 13, 29, 20а, 22, 24, 26, 24а, 30, 38;
- переулок Иванюты;
- улица Галерная;
- улица Сакко и Ванцетти;
- улица Урицкого (от ул. Калинина до ул. Красноармейской);
- улица Пионерская;
- улица Гражданская;
- улица Луначарского (от ул. Красноармейской до ул. Пионерской).
На водопроводной сети на пересечении улиц Красноармейской и Луначарского в Советском районе в этот период будут делать ремонт.
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