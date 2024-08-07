Военнослужащему из Брянска вручили медаль «За отвагу»

Военнослужащему из Брянска в горадминистрации вручили медаль «За отвагу». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Церемония награждения прошла в Брянской городской администрации. Виновник торжества – младший сержант запаса Юрий Лотоцкий. Он пришёл в мэрию вместе с женой и тремя детьми.
23 сентября 2022 года мужчина был призван в вооруженные силы России по частичной мобилизации. Он участвовал в боях под Луганском и получил ранение под Кременной. Указом Президента России военнослужащий награждён медалью «За отвагу» за героизм и отвагу. Награду ему вручил заместитель главы Брянской городской администрации Николай Голубокий.
«Это награда объединяет ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий в Афганистане, Чечне, и сегодня эту медаль мы вручаем нашему земляку, герою, который принимал участие в СВО, Юрию Лотоцкому», — отметил Николай Голубокий.
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