Военнослужащему из Брянска вручили медаль «За отвагу»

Военнослужащему из Брянска в горадминистрации вручили медаль «За отвагу». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Церемония награждения прошла в Брянской городской администрации. Виновник торжества – младший сержант запаса Юрий Лотоцкий. Он пришёл в мэрию вместе с женой и тремя детьми.

23 сентября 2022 года мужчина был призван в вооруженные силы России по частичной мобилизации. Он участвовал в боях под Луганском и получил ранение под Кременной. Указом Президента России военнослужащий награждён медалью «За отвагу» за героизм и отвагу. Награду ему вручил заместитель главы Брянской городской администрации Николай Голубокий.

«Это награда объединяет ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий в Афганистане, Чечне, и сегодня эту медаль мы вручаем нашему земляку, герою, который принимал участие в СВО, Юрию Лотоцкому», — отметил Николай Голубокий.