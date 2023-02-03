Военный госпиталь построят в Брянске до конца года

Военный госпиталь на 150 коек построят в Брянске до конца года. Об этом рассказали городской администрации.

Военный госпиталь построят на улице Салтыкова-Щедрина в Володарском районе Брянска. Подрядчик «Военно-строительная компания» уже приступила к работе.

Под объект уже подготовили площадку, провели инженерно-геологические изыскания и составили проектно-сметную документацию. На стройке будет работать брянская техника. Для здания используют строительные материалы брянских производителей.

«Объект строится для тех, кто защищал, защищает и будет защищать Родину. Это инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, военнослужащие Вооружённых Сил Российской Федерации, военные пенсионеры», — отметил первый заместитель главы Брянской городской администрации Станислав Кошарный.

Медучреждение рассчитано на 150 коек. Госпиталь оснастят современным оборудованием: компьютерный и магнитно-резонансный томографы, аппараты ультразвуковых исследований, рентген. Работать в учреждении будут более 300 специалистов.

Минобороны России планирует ввести госпиталь в эксплуатацию в конце 2023 года.