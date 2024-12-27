Воинский мемориал обновили в Стародубском округе по инициативе жителе

Воинский мемориал обновили в Стародубском округе по программе инициативного бюджетирования. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В деревне Крюков Стародубского округа прошла торжественная церемония. Там открыли отреставрированный памятник воинам-односельчанам, не вернувшимся с фронтов Второй мировой войны. Право открыть мемориал предоставили племяннице Героя Советского Союза, уроженца деревни Крюков Николая Захаровича Нешкова Прасковье Королёвой и юнармейцу Илье Лужкову. Затем собравшиеся минутой молчания почтили память погибших земляков и возложили цветы.

Благоустройство памятника провели по программе «Инициативное бюджетирование». Мемориал стал одним из шести проектов округа.