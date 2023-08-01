По программе «Инициативное бюджетирование» вокруг кинотеатра «Победа» в Брянске благоустроят территорию. Об этом сообщили в городской администрации.

В этом году в областном центре продолжат благоустраивать территории около кинотеатра «Победа». Проект реконструкции вошел в программу «Инициативное бюджетирование».

В 2021 году со стороны парка имени А.С. Пушкина сделали новые тротуары и площадку для культурно-массовых мероприятий. А в этом году подрядчик отремонтирует территорию около левой части центрального фасада здания кинотеатра. Там поставят лавочки, урны и новые фонари. Дорожку замостят плитку, высадят газон и цветы. Муниципальный контракт уже подписали с ИП Кузьменков В.Г. и работы стартовали.