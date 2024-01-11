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Володарская администрация поможет отремонтировать комнату инвалиду

2024, 11 января 14:50 Общество
Володарская администрация поможет отремонтировать комнату инвалиду
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Володарская администрация поможет отремонтировать залитую водой комнату в общежитии, принадлежащую инвалиду. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

9 января в жилом доме №12 на улице Академика Королёва в областном центре прорвало трубу отопления. Вода сильно залила комнату этажом ниже, в которой живёт мужчина-инвалид. 

Володарская районная администрация временно переселила гражданина в помещение в этом же доме. Также мужчине купили продукты, средства личной гигиены. Жилое помещение и имущество сушат с помощью тепловой пушки.

После ремонта системы отопления в доме сделают косметический ремонт мест общего пользования.

«Жители дома в целом и пострадавшей квартиры в частности не останутся один на один с бедой. Все вопросы по ремонту подъезда и переселения пострадавшего мужчины на прежнее место проживания будут находиться на моём личном контроле», — сказала глава Володарского района Светлана Бледнова.

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