Володарская администрация поможет отремонтировать комнату инвалиду

Володарская администрация поможет отремонтировать залитую водой комнату в общежитии, принадлежащую инвалиду. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

9 января в жилом доме №12 на улице Академика Королёва в областном центре прорвало трубу отопления. Вода сильно залила комнату этажом ниже, в которой живёт мужчина-инвалид.

Володарская районная администрация временно переселила гражданина в помещение в этом же доме. Также мужчине купили продукты, средства личной гигиены. Жилое помещение и имущество сушат с помощью тепловой пушки.

После ремонта системы отопления в доме сделают косметический ремонт мест общего пользования.

«Жители дома в целом и пострадавшей квартиры в частности не останутся один на один с бедой. Все вопросы по ремонту подъезда и переселения пострадавшего мужчины на прежнее место проживания будут находиться на моём личном контроле», — сказала глава Володарского района Светлана Бледнова.