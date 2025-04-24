Волонтёры и малыши высадили ели в брянском парке

Волонтёры и дошкольники высадили 50 елей в парке железнодорожников в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В рамках экологической акции «Брянск зелёный» новые деревья появились в парке железнодорожников. К мероприятию присоединились общественники Фокинского района, организация «PRO женщин», студенты, Волонтёры Победы и активисты «Молодой гвардии», а также малыши из детского сада РЖД №14. В парке они посадили 50 саженцев елей.