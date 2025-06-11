Восемь брянских выпускников сдали ЕГЭ по немецкому и китайскому языкам
Восемь брянских выпускников сдали ЕГЭ по немецкому и китайскому языкам. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.
В Брянской области продолжается основной период государственной итоговой аттестации. 10 и 11 июня выпускники сдавали ЕГЭ по информатике и устную часть экзамена по иностранному языку. Для них работали 59 пунктов проведения в школах.
996 ребят сдавали информатику: 657 человек в первый день и 339 – во второй. Английский язык выбрали 444 выпускника. По четыре человека проверили знания в немецком и китайском языках. Ещё один человек сдавал ЕГЭ по французскому языку.
Результаты будут известны 25 июня.
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