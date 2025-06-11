Восемь брянских выпускников сдали ЕГЭ по немецкому и китайскому языкам. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

В Брянской области продолжается основной период государственной итоговой аттестации. 10 и 11 июня выпускники сдавали ЕГЭ по информатике и устную часть экзамена по иностранному языку. Для них работали 59 пунктов проведения в школах.

996 ребят сдавали информатику: 657 человек в первый день и 339 – во второй. Английский язык выбрали 444 выпускника. По четыре человека проверили знания в немецком и китайском языках. Ещё один человек сдавал ЕГЭ по французскому языку.

Результаты будут известны 25 июня.