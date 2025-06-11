Город32

Восемь брянских выпускников сдали ЕГЭ по немецкому и китайскому языкам

2025, 11 июня 14:43 Общество
Восемь брянских выпускников сдали ЕГЭ по немецкому и китайскому языкам
Источник фото

Восемь брянских выпускников сдали ЕГЭ по немецкому и китайскому языкам. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

 

В Брянской области продолжается основной период государственной итоговой аттестации. 10 и 11 июня выпускники сдавали ЕГЭ по информатике и устную часть экзамена по иностранному языку. Для них работали 59 пунктов проведения в школах.

996 ребят сдавали информатику: 657 человек в первый день и 339 – во второй. Английский язык выбрали 444 выпускника. По четыре человека проверили знания в немецком и китайском языках. Ещё один человек сдавал ЕГЭ по французскому языку.

Результаты будут известны 25 июня.

Читайте также
Брянец отдал 70 тысяч рублей мошенникам из мессенджера
11 июня 14:15
Брянец отдал 70 тысяч рублей мошенникам из мессенджера
Свыше пяти километров трассы Стародуб-Новые Ивайтёнки отремонтировали по нацпроекту
11 июня 13:54
Свыше пяти километров трассы Стародуб-Новые Ивайтёнки отремонтировали по нацпроекту
Брянский губернатор вручил медали отцам погибших военных
11 июня 13:36
Брянский губернатор вручил медали отцам погибших военных
Следователи возбудили дело о гибели подростка в Брянске
11 июня 13:23
Следователи возбудили дело о гибели подростка в Брянске

Новости регионов

11.06.2025 11:27
Сохраняя наследие
Наш регион обладает богатым культурным наследием. И чтобы сохранить эту ценность, нужны профессионалы. Вместе с одним из ведущих и старейших творческих вузов страны – Московским архитектурным институтом – Смоленщина планирует готовить высококлассных специалистов в сфере реконструкции и реставрации памятников архитектуры. Хорошей новостью поделился губернатор Василий Анохин. Глава региона ранее обсудил возможность реализации сетевой образовательной программы
11.06.2025 11:26
Вот они, каникулы!
В регионе стартовала летняя оздоровительная кампания. Заработали 180 лагерей дневного пребывания, в которых отдохнут более восьми тысяч человек. Также в регионе будут открыты и палаточные лагеря, куда отправятся свыше 500 детей. Кроме того, на оздоровительных сменах в 10 стационарных лагерях побывают более 10 тысяч юных смолян. По словам губернатора Василия Анохина, 500 ребят отдохнут в
11.06.2025 11:25
Телемедицина с доставкой на дом
В регионе постепенно повышают доступность и качество медицинской помощи. Одно из направлений этой масштабной работы  – подключение фельдшерско-акушерских пунктов, которые работают в небольших деревнях и посёлках, к высокоскоростному Интернету. По словам губернатора Василия Анохина, в 2025 году такой связью было обеспечено 12 ФАПов в 8 округах. Благодаря этому более 5500 жителей получили возможность пройти онлайн
11.06.2025 11:23
Время СВОих
Как в регионе поддерживают участников спецоперации.Продолжается образовательная программа «Герои СВОего времени. Смоленск». О  ходе ее реализации рассказал губернатор Василий Анохин. Более 120 человек участников проекта уже успешно прошли собеседования. Глава региона назвал это ещё одним важным шаг на пути к подготовке управленцев из числа участников СВО.  Итоговый список Следующий этап – проверка документов со стороны
04.06.2025 11:33
«Небесный батальон» на общей плите 
В Смоленской области открыт  уникальный мемориал воинам, погибшим в Афганистане. В селе Рыбки Сафоновского округа Смоленской области состоялось торжественное открытие уникального мемориала, посвященного воинам-­афганцам. Это место, объединившее поколения, стало воплощением идеи «Небесного батальона» – единой гранитной плиты, на которой увековечены имена тех, кто не вернулся из Афганистана. На церемонии присутствовало более тысячи человек. Инициаторами создания столь значимого объекта выступили
04.06.2025 11:29
Все – на медосмотр!
Под председательством губернатора Василия Анохина прошло совещание с участием руководителей учреждений здравоохранения региона и глав округов, посвящённое вопросам совершенствования системы здравоохранения. «Ключевой вопрос – организация профилактических мероприятий. Своевременное выявление заболеваний в большинстве случаев гарантирует успешное лечение. С начала года диспансеризацию и медосмотры прошли более 230 тысяч смолян, что составляет почти 32% от планового показателя на год», – поделился подробностями глава региона. Василий

Актуальные темы

Лента новостей
48 беспилотников сбила система ПВО над Брянщиной
Общество
Герой до последнего вздоха: Унеча простилась с машинистом, спасшим сотни пассажиров
Происшествия
Посетитель сауны погиб на пожаре в гостинице в Брянске
Лента новостей
15 беспилотников уничтожили военные над Брянской областью
Происшествия
Женщина погибла в ДТП на брянской трассе

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Летнее настроение от Wink.ru — онлайн-кинотеатр представляет киноафишу июня
Летнее настроение от Wink.ru — онлайн-кинотеатр представляет киноафишу июня

Встретить лето Wink.ru предлагает за просмотром свежих киноновинок, а также ярких сериалов. Помогут создать летний вайб коллекций искрометных комедий, а на другом полюсе настроения — новые серии нуарного криминального детектива «Фишер. Затмение» (18+) из линейки Wink Originals, которые весь месяц будут выходить по четвергам.

Погрузка удобрений на железной дороге в Брянской области выросла почти в два раза в январе-мае
Погрузка удобрений на железной дороге в Брянской области выросла почти в два раза в январе-мае

В январе-мае 2025 года погрузка химических и минеральных удобрений на сети ОАО «РЖД» в Брянской области составила около 62 тыс. тонн, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сотрудники «Россети Центр» напоминают рыболовам Брянской области о необходимости соблюдения правил электробезопасности
Сотрудники «Россети Центр» напоминают рыболовам Брянской области о необходимости соблюдения правил электробезопасности

В связи с установившейся в Брянской области теплой погодой и наступлением летнего сезона рыбной ловли филиал ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» и ООО «Брянскэлектро» напоминают рыболовам о необходимости соблюдения правил электробезопасности в охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП):

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения
Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения

Более 1 000 000 камер домашнего облачного видеонаблюдения от «Ростелекома» уже прописались в квартирах и домах по всей стране. Посмотреть обстановку в квартире можно в режиме онлайн из любой точки мира, где есть интернет, либо воспользоваться облаком, в котором видеозаписи с камер хранятся до 30 дней в зависимости от тарифа.

Город32
О проекте Персональные данные Рекламодателям Партнёрам Правовая информация Карта сайта Архив
Go32.ru оперативно публикует актуальные новости Брянска и Брянской области. Политика, экономика, спорт, культурная жизнь, происшествия в Брянске. Все, о чем становится известно нам, мы тут же сообщаем нашим читателям. © 2011—2025

Статистика

Яндекс.Метрика