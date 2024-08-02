Воспитанников брянского клуба «Патриот» приняли в десантники в День ВДВ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В День Воздушно-десантных войск Российской Федерации в Брянске ввели еще одну традицию. В юные десантники приняли воспитанников клуба «Патриот». На церемонии присутствовали губернатор региона Александр Богомаз, матери военнослужащих, советник Председателя Правительства Российской Федерации по спорту Олег Матыцин и участники СВО.

«Уверен, что с этими ребятами будущее нашей Великой России под надежной защитой!» — подчеркнул Александр Богомаз.

Клубом «Патриот» 46 лет руководит подполковник Воздушно-десантных войск Сергей Сизов. Выпускники клуба регулярно пополняют ряды российских десантников.