Возвращение в семью: как в Брянской области решают проблему социального сиротства

В Брянской области набирает обороты новая социальная политика: долг по алиментам больше не является препятствием для восстановления родительских прав. С начала года уже 12 детей из приютов вернулись в свои семьи, еще трое ждут воссоединения с родителями.
«Задолженность бывает очень большая. Люди платят по алиментам, но не могут погасить всю сумму из-за маленькой зарплаты. Тем не менее, они пересмотрели свои жизненные ориентиры, справились с алкогольной зависимостью, подготовили ребёнку необходимые условия для проживания и обучения. Тогда суд идёт навстречу, чтобы исполнить самое главное право ребёнка — жить и воспитываться в кровной семье», — объяснила на брифинге Уполномоченный по правам ребёнка в Брянской области Инна Мухина.
Для профилактики социального сиротства в школах-интернатах, переименованных в центры помощи детям, организованы группы дневного пребывания с гибким графиком, который подстраивается под режим работы родителей с разъездным характером труда, например, проводников.
Интересен пример 17-летней жительницы Погарского района — самой молодой должницы по алиментам в регионе. Родив полтора года назад, она вскоре ушла из семьи мужа и вернулась к родителям, оставив малыша с отцом. Сейчас юную мать пытается призвать к ответственности не суд, как обычно бывает при административных делах, а комиссия по делам несовершеннолетних.
А как с этим справляются соседи? В Смоленской области также активно внедряют программы профилактики социального сиротства. По информации сайта АиФ-Смоленск, там особое внимание уделяют работе с родителями, имеющими задолженности по алиментам, но желающими восстановить отношения с детьми. Смоленские органы опеки и попечительства работают в тесном контакте с судебными приставами, что позволяет комплексно подходить к решению проблемы.
Эти региональные инициативы хорошо вписываются в общероссийский тренд. Недавно детский омбудсмен Мария Львова-Белова предложила преобразовать Всероссийскую инспекцию системы профилактики социального сиротства во Всероссийскую службу помощи семье. Эту идею уже поддержал Президент России Владимир Путин. По словам Львовой-Беловой, за девять месяцев работы всероссийской инспекции органов опеки удалось уменьшить количество воспитанников детдомов и приютов на 10,2% — с более чем 60 тысяч до около 54 тысяч детей.
Опыт Брянской области показывает, что семьесберегающий подход дает положительные результаты и может стать примером для других регионов в решении проблемы социального сиротства.
Источник: сайт АиФ-Брянск
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