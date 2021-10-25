Врач брянского «Динамо» спас в самолете пассажирку с эпилепсией

Экстренной посадки самолета не потребовалось.

Врач футбольного клуба «Динамо-Брянск» Александр Костюченков спас человека во время авиаперелета из Владивостока в Москву.

Как сообщили в клубе, у пассажирки рейса внезапно начался приступ эпилепсии. Александр Костюченков оперативно оказал ей первую помощь и спас от осложнений, что позволило экипажу самолета не совершать экстренную посадку и продолжить полет.

Брянского медика поблагодарил первый пилот рейса Владивосток – Москва. Матч между «Динамо-Брянск» и «Динамо-Владивосток» завершился вничью со счетом 1:1.