Врач брянского «Динамо» спас в самолете пассажирку с эпилепсией
Экстренной посадки самолета не потребовалось.
Врач футбольного клуба «Динамо-Брянск» Александр Костюченков спас человека во время авиаперелета из Владивостока в Москву.
Как сообщили в клубе, у пассажирки рейса внезапно начался приступ эпилепсии. Александр Костюченков оперативно оказал ей первую помощь и спас от осложнений, что позволило экипажу самолета не совершать экстренную посадку и продолжить полет.
Брянского медика поблагодарил первый пилот рейса Владивосток – Москва. Матч между «Динамо-Брянск» и «Динамо-Владивосток» завершился вничью со счетом 1:1.
Читайте также
Новости регионов
Смоленские транспортные полицейские провели профилактическое мероприятие «Безопасная дорога домой»
Правоохранители встретились с учащимися городской школы и побеседовали с ними о правилах поведения на железной дороге В рамках акции «Безопасная дорога домой» сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних линейного отдела МВД России на станции Смоленск организовали профилактическое мероприятие и побывали в гостях у учащихся 5,6,7 и 8 классов средней школы № 13 города Смоленска. Правоохранители прочитали ребятам