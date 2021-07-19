Врач рассказал брянцам, как беречь сердце в жару

Аномально высокая температура спровоцировала рост сердечно-сосудистых заболеваний.

Аномально жаркая погода, установившаяся в Брянской области, вызвала рост сердечно-сосудистых заболеваний.

С конца июня из-за пандемии в регионе приостановлено оказание плановой медицинской помощи. В поликлиниках принимают только пациентов с острыми патологиями и обострением хронических заболеваний. Экстренную помощь медики оказывают в обычном режиме.

«Жаркая погода опасна не только для людей с сердечно-сосудистыми патологиями – она может негативно отразиться и на вполне здоровых людях, – сообщил ИА «Город 32» директор ООО «ЭС класс клиник Брянск», врач анестезиолог-реаниматолог Альберт Петухов. – Очень важно не находиться под воздействием прямых солнечных лучей без головного убора и пить достаточное количество воды».

Также врач рекомендует брянцам избегать активных физических нагрузок и следить за своим самочувствием.

«При появлении шума, звона в ушах, головокружении, потемнении в глазах или появлении мошек перед глазами, нарушении координации необходимо немедленно переместиться в тень, обдаться водой, принять сидячее или лежачее положение и до конца дня постараться не перенапрягаться», – отмечает Альберт Петухов.

Если улучшений не наблюдается, необходимо вызвать скорую помощь.